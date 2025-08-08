x
Наука и Хайтек

OpenAI запускает бесплатные настраиваемые модели ИИ

ИИ
время публикации: 08 августа 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 12:56
OpenAI запускает бесплатные настраиваемые модели ИИ
AP Photo/Lindsey Wasson

5 августа OpenAI представила две новые модели искусственного интеллекта, которые пользователи могут бесплатно скачать и настраивать, чтобы конкурировать с аналогами из США и Китая.

Выпуск "языковых моделей с открытым весом" gpt-oss-120b и gpt-oss-20b произошел на фоне давления на создателей ChatGPT с требованием раскрыть принципы работы их программного обеспечения в соответствии с их некоммерческими корнями.

В сфере генеративного ИИ модель с открытыми весами – это такая модель, где опубликованы обученные параметры, что дает пользователям возможность точнее ее настраивать.

Компания Meta продвигает свой ИИ с открытым исходным кодом, а китайский стартап DeepSeek удивил индустрию доступной и мощной моделью с открытым доступом к весам, что позволяет пользователям адаптировать технологию под свои нужды. Согласно OpenAI, новые текстовые модели показывают высокую эффективность при низких затратах. Представители компании отмечают, что они подходят для задач, таких как поиск в интернете и выполнение программного кода, и легко запускаются на обычных компьютерах.

OpenAI также сообщила, что сотрудничает с партнерами, включая французского телекоммуникационного оператора Orange и облачную платформу Snowflake, чтобы внедрять модели в практические проекты. По данным компании, модели с открытыми весами были специально настроены, чтобы минимизировать риск их использования в злонамеренных целях.

