Соединения каннабиса показывают сильные результаты в борьбе с болезнью печени

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима показали, что непсихоактивные соединения конопли, эффективно снижают уровень жира в печени и восстанавливают обмен веществ.

Ученые установили, что наиболее распространенное хроническое заболевание печени в мире – метаболически ассоциированная стеатозная болезнь (MASLD) – поддается лечению с помощью каннабидиола и каннабигерола. Эти вещества не вызывают наркотического эффекта, но запускают глубокую "метаболическую перестройку" органа.

В ходе экспериментов было доказано, что соединения помогают печени создавать резервный запас энергии, который действует как вспомогательная батарея в условиях стресса, вызванного неправильным питанием.

Особое значение имеет способность каннабиноидов восстанавливать работу специальных ферментов – клеточных "очистительных бригад". Это позволяет клеткам эффективно перерабатывать и удалять отходы и избыточные жиры, провоцирующие воспаление. Исследование показало, что оба соединения нормализуют уровень сахара в крови. Кроме того каннабигерол активно снижает общую жировую массу тела, улучшает чувствительность к инсулину и успешно борется с "плохим" холестерином. Работа опубликована в журнале British Journal of Pharmacology.

Открытие дает надежду на создание новых растительных препаратов для борьбы с ожирением и сопутствующими болезнями печени, когда диеты и физических нагрузок недостаточно. Действие соединений, выделенных из конопли, положительно влияет на энергетику клеток и открывает перспективное направление в медицине.

Оценивая значимость работы, соавтор исследования профессор Йоси Там отметил: "Наши результаты выявляют новый механизм, с помощью которого эти соединения улучшают энергетическую и лизосомальную функцию печени. Это выделяет соединения, как перспективные терапевтические средства для лечения MASLD".