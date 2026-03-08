x
08 марта 2026
|
последняя новость: 16:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 16:15
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Платформа X объявила о зачистке военных видеофейков

Сенсации
ИИ
Соцсети
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 16:02
Платформа X объявила о зачистке военных видеофейков
AP Photo/Rick Rycroft

Соцсеть X вводит жесткие санкции против авторов ИИ-контента о войне в Иране, лишая их выплат и блокируя монетизацию за распространение видеофейков.

Платформа X (бывший Twitter) объявила о начале масштабной кампании по борьбе с ИИ-видеофейками. На фоне войны в Иране сеть заполнили реалистичные, но полностью вымышленные кадры авиаударов и наземных операций.

Руководитель по продукту X Никита Бир заявил изданию Times of Israel, что компания выявила десятки аккаунтов, распространяющих видеофейки для повышения охватов и излечения прибыли.

Основным инструментом давления станет отключение нарушителей от программы распределения доходов: пользователи, публикующие военную ИИ-генерацию без соответствующей пометки, навсегда потеряют возможность зарабатывать на своих публикациях.

Проблема приобрела системный характер из-за доступности технологий, позволяющих даже дилетантам создавать убедительную дезинформацию. Исследователи обнаружили целые сети ботов, которые маскировались под "журналистов с места событий". Выяснилось, что большинство создателей такого контента преследуют не политические цели, а сугубо финансовый интерес, пытаясь заработать на волне хайпа вокруг трагических событий.

Для идентификации подделок сервис планирует использовать систему "Заметки сообщества" (инструмент открытой проверки фактов в соцсети X, который позволяет самим пользователям опровергать недостоверную информацию) и ИИ-модели, которые выявляют аномалии, характерные для фейков.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в ловушку дезинформации попадают даже официальные лица. Фейковые изображения погибших и пострадавших репостят высокопоставленные сотрудники ООН и мировые СМИ, что придает фейкам статус достоверности. При этом некоторые чиновники, уличенные в использовании подделок, отказываются признавать ошибку, утверждая, что эмоциональный посыл важнее фактической точности кадра.

Несмотря на решительные шаги, критики указывают на пробелы в новой политике. Ограничения пока касаются только видео, оставляя в серой зоне ИИ-фотографии, которые распространяются не менее стремительно. Кроме того, санкции бьют лишь по крупным блогерам, имеющим право на выплаты, в то время как обычные пользователи продолжают постить фейки безо всяких для себя последствий.

Тем не менее X стремится максимально оперативно устранять стимулы для тех, кто превращает информационное сопровождение войны в бизнес на обмане.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 марта 2026

Трамп: США уничтожили всю авиацию Ирана и потопили десятки военных судов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 марта 2026

Иранский генштаб: "Удар по Азербайджану нанес Израиль"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 марта 2026

FT: Иран реализует план Хаменеи – погрузить Ближний Восток в хаос
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 04 марта 2026

Palo Alto сообщает о резком росте проиранской хакерской активности