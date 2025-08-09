Косатки притворяются, что топят друг друга. Редкое событие засняли на камеру

Косаток недаром называют "китами-убийцами". Эти морские хищники находятся на вершине пищевой цепи и охотятся на самых разных морских обитателей – от больших белых акул до гигантских синих китов. Однако охотничьи навыки не врожденные – косатки осваивают их, обучаясь у старших и отрабатывая приемы друг на друге.

В новом документальном сериале BBC о дикой природе под названием "Родительство" впервые были показаны уникальные кадры обучения косаток охоте методом утопления добычи, как сообщила газета The Times. Главную роль в передаче этих навыков играет самка-матриарх, а одна из косаток имитирует жертву, чтобы другие могли окружить ее и отработать технику погружения дыхала под воду.

Съемка велась вблизи залива Бремер в Западной Австралии – именно там в апреле потрясенные туристы стали свидетелями того, как около 60 косаток напали на синего кита, находящегося под угрозой исчезновения. В сериале после сцен тренировки показано, как косатки применяют полученные навыки в реальной охоте, атакуя ничего не подозревающего синего кита. Эти морские гиганты способны задерживать дыхание от 10 до 30 минут.

Обучение детенышей косаток техникам охоты – лишь один из множества аспектов родительского поведения, показанных в сериале. Проект создавался на протяжении трех лет, съемки проходили на шести континентах и охватили 23 страны.