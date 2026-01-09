x
Наука и Хайтек

Витамин С защищает фертильность от вредного воздействия химических веществ

Исследования
время публикации: 09 января 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 07:55
Витамин С защищает фертильность от вредного воздействия химических веществ
Wikipedia.org. Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine

Новое исследование ученых из Университета Миссури показало, что витамин С может защищать репродуктивную систему от вредного воздействия химических веществ из окружающей среды. В эксперименте на рыбах исследователи выяснили: контакт с перхлоратом калия – веществом, которое широко применяют при производстве взрывчатки и фейерверков – нарушает образование сперматозоидов и может снижать фертильность.

Команда использовала японскую рисовую рыбу медаку, чтобы оценить влияние этого химиката на репродуктивное здоровье. Самцы рыбы, подвергшиеся воздействию одного только перхлората калия, демонстрировали заметное падение фертильности и выраженные повреждения тканей яичек. Но у рыб, которые одновременно получали витамин С, показатели размножения улучшались, а повреждения были менее выраженными.

Работы направлены на изучение того, как загрязнители окружающей среды воздействуют на здоровье людей и диких животных, а также на поиск способов защиты от таких рисков. Его интерес к перхлорату калия возник около десяти лет назад после научной конференции, где обсуждались данные о повышенной частоте бесплодия у военнослужащих. У некоторых из них в крови обнаруживали повышенные уровни этого вещества из-за повторяющегося контакта с взрывчатыми материалами.

Полученные результаты подчеркивают двойную важность темы: с одной стороны – потенциальную угрозу перхлората калия для репродуктивной функции, а с другой – перспективную роль витамина С как возможного защитного фактора. Эти выводы могут оказаться полезными для людей, работающих в армии, промышленности или экологических службах. Однако, чтобы понять, как такие профилактические подходы можно применять у людей, нужны дополнительные исследования.

