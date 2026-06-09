Apple представила обновленную версию Siri с искусственным интеллектом

Компания Apple представила масштабное обновление своего голосового помощника, анонсировав Siri AI – новую версию Siri с расширенными возможностями искусственного интеллекта, пишет BBC. О новых функциях Apple объявила в ходе ежегодной конференции разработчиков WWDC. Одновременно компания рассказала и о дополнительных мерах по защите детей при использовании устройств и сервисов Apple.

Конференция может стать последней WWDC для Тима Кука в роли генерального директора: по данным СМИ, осенью он планирует покинуть пост после 15 лет руководства компанией. Предполагаемым преемником называют Джона Тернуса, который активно участвовал в мероприятии, хотя и не выступал с ключевой презентацией.

Запуск Siri AI стал ответом Apple на критику, связанную с тем, что компания отстает от конкурентов в сфере искусственного интеллекта. Обновленный помощник сможет глубже интегрироваться с приложениями и сервисами Apple, а также получит отдельное приложение по аналогии с ИИ-ассистентами OpenAI и Anthropic. В Apple утверждают, что новая Siri будет учитывать контекст взаимодействия пользователя с устройством, анализировать изображения и использовать более широкое понимание окружающего мира. По словам компании, помощник станет более естественным в общении и сможет выполнять больше задач.

Сейчас Apple Intelligence уже включает инструменты для генерации текста и редактирования изображений, однако полноценное внедрение новой Siri происходит постепенно. Бета-версия Siri AI станет доступна позднее в этом году на поддерживаемых устройствах с английским языком интерфейса. При этом запуск не состоится в странах Евросоюза. В Apple объяснили это тем, что европейские регуляторы пока не одобрили предложенный компанией формат интеграции Siri AI при сохранении поддержки других виртуальных помощников.

Ранее Apple также объявила о партнерстве с Google: часть технологий Apple Foundation будет использовать модели Gemini и облачную инфраструктуру Google. Помимо ИИ, компания представила обновления, связанные с безопасностью детей в рамках iOS 27. Apple расширит функцию родительского контроля, которая позволит родителям подтверждать общение детей с незнакомыми людьми. Также компания сообщила, что система будет автоматически скрывать изображения, которые могут содержать сцены сексуального или насильственного характера, если они отправляются на устройство ребенка.