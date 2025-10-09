По реакции первенца на рождение брата или сестры можно предсказать их будущие отношения

Ученые из Университета Бен-Гуриона изучили, как реакция старшего ребенка на появление младшего определяет качество их отношений в будущем, и какую роль в этом играет мать.

В исследовании приняли участие 117 семей, ожидавших второго ребенка. Данные собирались в три этапа: во время беременности матери, через 4-6 месяцев после рождения второго ребенка и через 18 месяцев после его появления. Работа опубликована в журнале Social Development.

Ученые показали, что первенцы, демонстрировавшие более высокий уровень проблемного поведения через несколько месяцев после рождения брата или сестры, в дальнейшем имели негативные отношения с младшими. Проблемное поведение включало как внутренние проявления – тревожность и замкнутость, так и внешние – агрессию и истерики.

Но исследователи обнаружили важный защитный фактор: это способность матери понимать и интерпретировать внутренние переживания ребенка, которую ученые называют рефлексивностью. Такое поведение оказалось важным для смягчения негативных последствий. Матери с более высоким уровнем рефлексивности, измеренным до рождения второго ребенка, могли снизить риск развития трудных отношений между детьми, даже если первенец проявлял признаки тревожности и замкнутости.

В отличие от рефлексивности материнская чувствительность, то есть способность адекватно сочувствовать потребностям ребенка – не показала такого же защитного эффекта. Это говорит о том, что именно умение понимать и озвучивать сложные эмоциональные переживания ребенка дает наилучшую форму поддержки в период изменений семьи.

Авторы исследования подчеркивают, что появление младшего ребенка – серьезное испытание для первенца, требующее значительной адаптации. Причем мать – это практически единственный человек, который может смягчить эту ситуацию, особенно в первые месяцы. Ученые предлагают программы для будущих родителей, направленные на понимание внутреннего мира ребенка, что может облегчить переход к новой семейной ситуации и формированию позитивных отношений между детьми.