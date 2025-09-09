Израильский стартап разработал базу данных, критически важную для ИИ

Компания Pinecone разработала технологию, которая позволяет языковым моделям работать быстро и точно. Модель является критически важным звеном инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) и уже привлекла внимание крупных компаний.

Pinecone разработал векторную базу данных, которая стала важным элементом инфраструктуры для современных систем искусственного интеллекта. Эта технология решает одну из главных проблем больших языковых моделей и других ИИ-систем – эффективное хранение и поиск данных, необходимых для работы.

Векторная база данных Pinecone позволяет инженерам преобразовывать любые данные – тексты, изображения, аудио – в числовые векторы, которые хранят семантику информации. В отличие от традиционных баз данных, которые ищут точные совпадения, векторная технология находит концептуально похожие элементы, даже если они выражены разными словами или форматами.

Система Pinecone может быстро найти релевантную информацию среди миллиардов объектов, обеспечивая генеративным моделям доступ к актуальным и корректным знаниям. Это помогает решать проблему "галлюцинаций" ИИ, когда модели выдумывают факты, не имея доступа к нужной информации. Векторная база становится своего рода "долговременной памятью" для ИИ-систем.

Технология особенно важна для создания чат-ботов, систем рекомендаций и других приложений, которые должны понимать контекст запросов пользователей и предоставлять точные, релевантные ответы. Без векторных баз данных современные ИИ-системы были бы ограничены только теми данными, на которых они обучались.

Успех Pinecone привлек внимание крупных технологических игроков – Oracle, IBM, MongoDB и Snowflake. Эти компании рассматриваются как потенциальные покупатели стартапа. Стартап уже привлек $100 миллионов при оценке в $750 миллионов, пишет "Калькалист". По оценкам экспертов, сегодняшняя стоимость Pinecone значительно выше.