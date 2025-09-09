x
09 сентября 2025
Наука и Хайтек

Восточное Средиземноморье стало огромной подводной свалкой пластикового мусора

время публикации: 09 сентября 2025 г., 14:58
Восточное Средиземноморье стало огромной подводной свалкой пластикового мусора
AP Photo/Alexandru Dobre

Ученые из Хайфского университета обнаружили в восточном Средиземноморье крайне высокую концентрацию пластикового мусора на морском дне и описали механизмы его накопления.

Исследование, опубликованное в журнале Marine Pollution Bulletin показало, что Левантийский бассейн уже стал один из самых концентрированных в мире захоронений пластикового мусора.

При помощи тралов ученые исследовали морское дно и обнаружили преимущественно пластиковые пакеты и упаковку. Для выяснения того, как легкий пластиковый мусор попадает в открытое море и опускается на дно, исследователи применили новый метод анализа, который позволяет получить максимум информации из каждого найденного предмета, учитывая его размер, цвет, целостность, форму и полимерный состав.

Исследование показало, что морское дно у побережья Леванта уже накопило высокие концентрации пластиковых пакетов и упаковки. На краю континентального шельфа на глубине 200 метров обнаружен "горячий пояс" накопления, а дальше от берега на глубине 1000 метров сформировался резервуар, где происходит окончательное накопление мусора.

Пластиковые пакеты и упаковка состояли в основном из полиэтилена. Некоторые содержали добавки карбоната кальция, заставляющие их тонуть ближе к берегу. Легкий пластик тоже тонет, но медленнее и на большей глубине. Он обрастает раковинами и смолой и погружается на дно.

Большинство источников загрязнения находятся на берегу – в Египте, Израиле и Турции, на больших глубинах пластиковое загрязнение формируют также сбросы с судов. Вклад рыболовства удивительно небольшой, вероятно, из-за строгих израильских правил.

"Восточное Средиземноморье постепенно превращается в глубоководную свалку", – отмечает соавтор работы профессор Ревиталь Букман. Пластик, используемый всего несколько минут, оказывается в ловушке на столетия, угрожая глубоководным морским экосистемам.

Наука и Хайтек
