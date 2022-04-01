Историческое достижение Янниса Адетокунбо. Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" разгромила "Кливленд" 131:107. "Милуоки" в овертайме одолел "Бруклин" 120:119.
Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерз 102:94
Хозяева выиграли последнюю четверть со счетом 29:15.
Лидер "Филадельфии" Джоэль Эмбиид совершил "дабл-дабл" в шестом мачте подряд (37 + 15 подборов).
Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерз 131:107
Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 119:120 (овертайм)
Яннис Адетокунбо набрал 44 очка и стал лучшим бомбардиром "Милуоки" в истории клуба. Он набрал 14216 очков и обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара (14211).
Чикаго Булз - Лос-Анджелес Клипперс 135:130 (овертайм)
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 марта 2022
Дени Авдия набрал 14 очков. "Лейкерс" опустился на 11-е место. "Трипл-дабл" Дончича
Дени Авдия набрал 14 очков. "Лейкерс" опустился на 11-е место. "Трипл-дабл" Дончича