Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за беспорядки

Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса из Канады во Франкфурт из-за многочисленных нарушений правил, сообщает "Интерфакс".

Спортсмены употребляли алкоголь, курили и отказывались носить маски.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) был прерван после двух туров из-за заболеваний коронавирусом.

Два хоккеиста сборной России остались в Эдмонтоне и смогут вылететь домой только после 10-дневного карантина.