Иерусалим:
9 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт1 января 2022 г., 14:44

Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за беспорядки

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за беспорядки

Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса из Канады во Франкфурт из-за многочисленных нарушений правил, сообщает "Интерфакс".

Спортсмены употребляли алкоголь, курили и отказывались носить маски.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) был прерван после двух туров из-за заболеваний коронавирусом.

Два хоккеиста сборной России остались в Эдмонтоне и смогут вылететь домой только после 10-дневного карантина.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 января 2022
Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
"Флорида" забросила 9 шайб. Шутаут Раанты. Победный гол Ткачука
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2021
Победные голы Проворова и Миллера
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2021
Матчи в Канаде перенесены. Победные голы Кузнецова и Тарасенко

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:31 "Апоэль" вырвал победу на последних секундах матча против команды Нира Клингера
17:13 Победный гол на последних секундах матча. "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал"
15:15 Умер волейболист сборной России, трехкратный олимпийский медалист
14:44 Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за беспорядки
10:14 Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука
09:43 Леброн Джеймс набрал 43 очка. Результаты новогодних матчей НБА
09:07 "Эспаньол" победил в последнем матче Примеро 2021 года
12:09 Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира
09:52 Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного
09:17 "Флорида" забросила 9 шайб. Шутаут Раанты. Победный гол Ткачука
Загрузка...