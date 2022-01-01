Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за беспорядки
Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса из Канады во Франкфурт из-за многочисленных нарушений правил, сообщает "Интерфакс".
Спортсмены употребляли алкоголь, курили и отказывались носить маски.
Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) был прерван после двух туров из-за заболеваний коронавирусом.
Два хоккеиста сборной России остались в Эдмонтоне и смогут вылететь домой только после 10-дневного карантина.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 января 2022
Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука
Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
"Флорида" забросила 9 шайб. Шутаут Раанты. Победный гол Ткачука
"Флорида" забросила 9 шайб. Шутаут Раанты. Победный гол Ткачука
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2021
Матчи в Канаде перенесены. Победные голы Кузнецова и Тарасенко
Матчи в Канаде перенесены. Победные голы Кузнецова и Тарасенко