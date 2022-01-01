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NEWSru.co.il :: Спорт1 января 2022 г., 17:13

Победный гол на последних секундах матча. "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал"

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Ключевой момент матча. За это нарушение Джаки был назначен пенальти

В первом матче 2022 года чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Арсенал" 2:1. "Горожане" победили в 11-й игре подряд.

"Арсенал": Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Уайт, Томиясу, Джака, Партей, Мартинелли, Эдегор (Холдинг, 63), Сака (Эль-Нени, 84), Ляказетт (Смит-Роу, 71)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Эрнандес, Де Брейне, Стерлинг, Габриэл Жезус (Гюндоган, 63), Махрез

"Канониры" временами переигрывали лидера. Но все переменилось в начале второго тайма. Пенальти и удаление через 2 минуты существенно изменили игру.


В первые полчаса соперники создали несколько опасных моментов. "Канониры" открыли счет на 31-й минуте. Тирни направил мяч в штрафную. Сака пробил в угол ворот 1:0. В конце первого тайма мог дважды забить Мартинелли, но оба раза не попал в створ ворот.

На 57-й минуте после просмотра видеоповтора судья назначил пенальти в ворота хозяев. Махрез сравнял счет 1:1.

Через 2 минуты Мартинелли получил вторую желтую карточку.

На третьей минуте компенсированного времени Родри забил победный гол 1:2.

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