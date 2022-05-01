Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 18:29

Неожиданное поражение "Челси". Результаты матчей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Неожиданное поражение "Челси". Результаты матчей

В матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Эвертон" неожиданно победил "Челси" 1:0.

Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) 1:0

Даже неожиданная победа не помогла "ирискам" выбраться из зоны вылета. "Челси" остается на третьей позиции.

Гости владели огромным преимуществом (79% владения мячом, 17:9 по ударам, 5:4 по точным ударам, 8:3 по угловым), которым не сумели воспользоваться. Подопечные Фрэнка Лэмпарда неплохо контратаковали.

На 47-й минуте Аспиликуэта упустил мяч на границе штрафной. Ричарлисон вышел один на один и забил победный гол 1:0.


Тоттенхэм (Лондон) - Лестер 3:1

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 мая 2022
"Ювентус" победил. Дор Перец вышел на замену и сделал голевую передачу
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 мая 2022
"Трабзонспор" впервые за 38 лет стал чемпионом Турции
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 мая 2022
Марсело стал самым титулованным игроком в истории "Реала"
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 мая 2022
"Наполи" забил шесть голов. Результаты матчей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:29 Неожиданное поражение "Челси". Результаты матчей
18:02 Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль
15:39 "Ювентус" победил. Дор Перец вышел на замену и сделал голевую передачу
11:02 "Трабзонспор" впервые за 38 лет стал чемпионом Турции
10:43 Бокс. Иудейский "Золотой мальчик" вернется на ринг 27 мая в Польше
09:56 Марсело стал самым титулованным игроком в истории "Реала"
08:00 Бокс. Объединительный бой. Стивенсон победил Вальдеса
07:44 "Наполи" забил шесть голов. Результаты матчей
07:28 Первомайский рейтинг ФИДЕ. Лидирует чемпион мира. Борис Гельфанд на 71-м месте
07:06 "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" и вернулся на первое место. "Норвич" вылетел
Загрузка...