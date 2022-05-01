Неожиданное поражение "Челси". Результаты матчей

В матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Эвертон" неожиданно победил "Челси" 1:0.

Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) 1:0

Даже неожиданная победа не помогла "ирискам" выбраться из зоны вылета. "Челси" остается на третьей позиции.

Гости владели огромным преимуществом (79% владения мячом, 17:9 по ударам, 5:4 по точным ударам, 8:3 по угловым), которым не сумели воспользоваться. Подопечные Фрэнка Лэмпарда неплохо контратаковали.

На 47-й минуте Аспиликуэта упустил мяч на границе штрафной. Ричарлисон вышел один на один и забил победный гол 1:0.

Тоттенхэм (Лондон) - Лестер 3:1