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NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 10:43

Бокс. Иудейский "Золотой мальчик" вернется на ринг 27 мая в Польше

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Бокс. Иудейский "Золотой мальчик" вернется на ринг 27 мая в Польше

Айзек Чилемба, объявивший в конце прошлого года о завершении карьеры, вернется на ринг 27 мая в Люблине, сообщают польские СМИ.

Его поединок против кубинца Ослейса Иглесиаса станет главным в вечере бокса, организованным Polsat Boxing Promotions.

34-летний Чилемба провел на профессиональном ринге 37 боев, в 8 проиграл.

Айзек Чилемба родился в малавийском городе Блантир. Боксер происходит из племени лемба, которое считается потомками иудеев.


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