Бокс. Иудейский "Золотой мальчик" вернется на ринг 27 мая в Польше
Айзек Чилемба, объявивший в конце прошлого года о завершении карьеры, вернется на ринг 27 мая в Люблине, сообщают польские СМИ.
Его поединок против кубинца Ослейса Иглесиаса станет главным в вечере бокса, организованным Polsat Boxing Promotions.
34-летний Чилемба провел на профессиональном ринге 37 боев, в 8 проиграл.
Айзек Чилемба родился в малавийском городе Блантир. Боксер происходит из племени лемба, которое считается потомками иудеев.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 24 апреля 2022
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