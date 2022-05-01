"Наполи" забил шесть голов. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Италии. "Наполи" разгромил "Сассуоло" 6:1. "Лацио" в гостях одолел "Специю" 4:3.
Кальяри - Верона 1:2
Наполи - Сассуоло 6:1
Неаполитанцы занимают третье место, отставая на 4 очка от "Милана", на 2 - от "Интера", и на 4 очка опережая "Ювентус".
Сампдория (Генуя) - Дженоа 1:0
Специя - Лацио (Рим) 3:4
Хозяева трижды вели в счете. "Орлы" забили победный гол на 90-й минуте.
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