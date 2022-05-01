Бокс. Объединительный бой. Стивенсон победил Вальдеса

В Лас-Вегасе состоялся объединительный бой. Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO американец Шакур Стивенсон победил чемпиона по версии WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

Это первое поражение в карьере Вальдеса.

Все судьи отдали предпочтение американцу 118:109 (дважды) и 117:110.

На протяжении всего поединка доминировал Стивенсон. В шестом раунде он правым боковым ударом сбил соперника с ног.