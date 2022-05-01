Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 08:00

Бокс. Объединительный бой. Стивенсон победил Вальдеса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бокс. Объединительный бой. Ситивенсон победил Вальдеса

В Лас-Вегасе состоялся объединительный бой. Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO американец Шакур Стивенсон победил чемпиона по версии WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

Это первое поражение в карьере Вальдеса.

Все судьи отдали предпочтение американцу 118:109 (дважды) и 117:110.

На протяжении всего поединка доминировал Стивенсон. В шестом раунде он правым боковым ударом сбил соперника с ног.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 мая 2022
UFC on ESPN: Font vs. Vera. Израильтянин победил
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 апреля 2022
Фьюри победил Уайта. Опубликовано видео нокаута
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 апреля 2022
Бокс. Фьюри нокаутировал Уайта и объявил о завершении карьеры
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 апреля 2022
Бокс. Максвелл неожиданно проиграл в Ливерпуле

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:00 Бокс. Объединительный бой. Стивенсон победил Вальдеса
07:44 "Наполи" забил шесть голов. Результаты матчей
07:28 Первомайский рейтинг ФИДЕ. Лидирует чемпион мира. Борис Гельфанд на 71-м месте
07:06 "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" и вернулся на первое место. "Норвич" вылетел
06:50 UFC on ESPN: Font vs. Vera. Израильтянин победил
06:28 "Бейтар" сохранил место в элите. "Маккаби" проиграл
19:21 "Реал" стал чемпионом. Карло Анчелотти установил рекорд
18:54 Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола
18:43 Три гола Холанна не спасли "Боруссию" от поражения. "Бавария" проиграла в Майнце
17:33 Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль
Загрузка...