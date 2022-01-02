Баскетбол. "Маккаби" обыграл лидера
Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" победил столичный "Апоэль" 83:78. "Красные" лидируют, одержав 9 побед в 12 матчах. У "Маккаби" на одну победу меньше.
Апоэль (Эйлат) - Апоэль (Холон) 85:60
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Тель-Авив) 78:83
Самым результативным игроком матча стал Джален Адамс, набравший 26 очков.
У победителей Деррик Уильямс набрал 17 очков.
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