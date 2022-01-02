Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" разгромил "Нью-Орлеан" 136:113. "Вашингтон" уступил "Чикаго" 119:120.
Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанз 136:113
Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, сделал 16 подборов и 10 передач.
Детройт Пистонз - Сан-Антонио Сперз 117:116 (овертайм)
Вашингтон Визардз - Чикаго Булз 119:120
"Чикаго" одержал седьмую победу подряд. Демар Дерозан забросил победный трехочковый на последней секунде матча.
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 34 минуты (10 + 6 подборов + 1 передача).
Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120
Хьюстон Рокитс - Денвер Наггетс 111:124
Юта Джаз - Голден Стейт Уорриорз 116:123
Стефен Карри забросил трехочковый в 158-м матче подряд.
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