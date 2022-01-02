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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 08:59

Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде

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Вашингтон Визардз - Чикаго Булз 119:120

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" разгромил "Нью-Орлеан" 136:113. "Вашингтон" уступил "Чикаго" 119:120.

Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанз 136:113

Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, сделал 16 подборов и 10 передач.

Детройт Пистонз - Сан-Антонио Сперз 117:116 (овертайм)

Вашингтон Визардз - Чикаго Булз 119:120


"Чикаго" одержал седьмую победу подряд. Демар Дерозан забросил победный трехочковый на последней секунде матча.

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 34 минуты (10 + 6 подборов + 1 передача).

Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120

Хьюстон Рокитс - Денвер Наггетс 111:124

Юта Джаз - Голден Стейт Уорриорз 116:123

Стефен Карри забросил трехочковый в 158-м матче подряд.

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