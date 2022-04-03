Дубль Бензема. "Атлетико" разгромил аутсайдера
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Испании. "Реал" в гостях обыграл "Сельту" 2:1. "Атлетико" разгромил "Алавес" 4:1.
Хетаые - Майорка 1:0
Леванте (Валенсия) - Вильярреал 2:0
"Подводники" могли подняться в зону еврокубков, а хозяевам даже победа не помогла выбраться из зоны вылета. Оба мяча в ворота фаворита забил Хосе Моралес.
Сельта (Виго) - Реал (Мадрид) 1:2
Карим Бензема дважды реализовал пенальти.
Атлетико (Мадрид) - Алавес 4:1
По два мяча забили Жоау Феликс и Луис Суарес.
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