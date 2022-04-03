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NEWSru.co.il :: Спорт3 апреля 2022 г., 07:30

Дубль Бензема. "Атлетико" разгромил аутсайдера

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Дубль Бензема. "Атлетико" разгромил аутсайдера

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Испании. "Реал" в гостях обыграл "Сельту" 2:1. "Атлетико" разгромил "Алавес" 4:1.

Хетаые - Майорка 1:0

Леванте (Валенсия) - Вильярреал 2:0

"Подводники" могли подняться в зону еврокубков, а хозяевам даже победа не помогла выбраться из зоны вылета. Оба мяча в ворота фаворита забил Хосе Моралес.

Сельта (Виго) - Реал (Мадрид) 1:2


Карим Бензема дважды реализовал пенальти.

Атлетико (Мадрид) - Алавес 4:1

По два мяча забили Жоау Феликс и Луис Суарес.

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