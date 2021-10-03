Молодежный чемпионат мира по волейболу. В финале итальянцы победили россиян
В Италии и Болгарии завершился молодежный чемпионат мира по волейболу. В финале итальянцы победили сборную России 25:19, 25:22, 25:20.
Итальянцы впервые стали победителями молодежного чемпионата мира.
Третье место заняли поляки, победившие сборную Аргентины 25:16, 25:14, 25:19.
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