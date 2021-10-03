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NEWSru.co.il :: Спорт3 октября 2021 г., 22:19

Молодежный чемпионат мира по волейболу. В финале итальянцы победили россиян

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Молодежный чемпионат мира по волейболу. В финале итальянцы победили россиян

В Италии и Болгарии завершился молодежный чемпионат мира по волейболу. В финале итальянцы победили сборную России 25:19, 25:22, 25:20.

Итальянцы впервые стали победителями молодежного чемпионата мира.

Третье место заняли поляки, победившие сборную Аргентины 25:16, 25:14, 25:19.

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