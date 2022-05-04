Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
23 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 07:29

НБА. "Бостон" и "Мемфис" сравняли счет

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
НБА. "Бостон" и "Мемфис" сравняли счет

Продолжается второй раунд плэй-офф НБА. "Бостон" разгромил "Милуоки" 109:86. "Мемфис" победил "Голден Стэйт" 106:101.

Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 109:86(Счет в серии 1:1)

Лидеры "кельтов" Джайлен Браун и Джейсон Тейтум набрали 59 (30 + 29) очков.

Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уорриорз 106:101(1:1)


Лидер "медведей" Джа Морант набрал 47 очков, и сделал по 8 подборов и передач.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
"Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 мая 2022
Госдепартамент США объявил, что Россия удерживает Бриттни Гриннер как заложницу
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
Евролига. "Бавария" и "Монако" сравняли счет
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
"Мемфис" вышел во второй тур плэй-офф НБА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:13 Чемпионат Англии. "Борнмут" вернулся в Премьер-лигу
07:55 Самый высокий теннисист завершил карьеру
07:42 Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы
07:29 НБА. "Бостон" и "Мемфис" сравняли счет
07:16 Садио Мане установил рекорд Лиги чемпионов
07:02 Умер известный футболист, чемпион СССР
06:44 "Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд
06:20 "Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги
00:17 "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов
16:59 Госдепартамент США объявил, что Россия удерживает Бриттни Гриннер как заложницу
Загрузка...