НБА. "Бостон" и "Мемфис" сравняли счет
Продолжается второй раунд плэй-офф НБА. "Бостон" разгромил "Милуоки" 109:86. "Мемфис" победил "Голден Стэйт" 106:101.
Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 109:86(Счет в серии 1:1)
Лидеры "кельтов" Джайлен Браун и Джейсон Тейтум набрали 59 (30 + 29) очков.
Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уорриорз 106:101(1:1)
Лидер "медведей" Джа Морант набрал 47 очков, и сделал по 8 подборов и передач.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 03 мая 2022
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