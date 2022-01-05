Евролига. Матч ЦСКА - "Барселона" перенесен из-за коронавируса
Евролига сообщила о переносе матча 19-го тура ЦСКА - "Барселона" из-за заболевания коронавирусом игроков испанского клуба.
Таким образом, восемь из девяти матчей тура перенесены на более поздний срок.
Матч должен был состояться 7 января.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Евролига. Матч "Маккаби" - "Баскония" перенесен из-за коронавируса
Евролига. Матч "Маккаби" - "Баскония" перенесен из-за коронавируса
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 января 2022
Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде
Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде