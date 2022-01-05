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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 12:37

Евролига. Матч ЦСКА - "Барселона" перенесен из-за коронавируса

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Евролига. Матч ЦСКА - "Барселона" перенесен из-за коронавируса

Евролига сообщила о переносе матча 19-го тура ЦСКА - "Барселона" из-за заболевания коронавирусом игроков испанского клуба.

Таким образом, восемь из девяти матчей тура перенесены на более поздний срок.

Матч должен был состояться 7 января.

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