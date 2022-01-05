Лига чемпионам. "Апоэль" проиграл "Бешикташу"
В первом матче квалификационной серии второго этапа Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" на своей площадке уступил "Бешикташу" 72:73.
Хозяева хорошо провели первую половину матча. После 10 минут 20:17, 20 - 35:28.
Третью четверть "Апоэль" провалил. После 30 минут ничья 52:52.
Самым результативным игроком матча стал форвард "Апоэля" Рафи Менко (18 + 10 подборов).
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