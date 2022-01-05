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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 15:28

Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи

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Корентен Муте

Французский теннисист Корентен Муте дисквалифицирован за оскорбления судьи во время матча второго тура турнира в Аделаиде, сообщает Eurosport.

После второго сета (первый француз выиграл 6:4, второй проиграл 5:7) Муте крикнул судье "F... You", за что был дисквалифицирован. В третий круг вышел серб Ласло Дьере.

В матче второго круга хорват Марин Чилич одолел бразильца Тиагу Монтейру 6:4, 7:6.


Микаэль Имер (Швеция) победил южнокорейца Квона Сун Ву 6:3, 6:2.

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