Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" разгромил "Сан-Антонио 125:104.
Кливленд Кавальерз - Мемфис Гризлиз 106:110
Торонто Рэпторз - Сан-Антонио Сперз 125:104
Фред Ванвлит набрал 33 очка и сделал 7 передач.
Нью-Йорк Никс - Индиана Пейсерз 104:94
Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 110:123
"Финикс" занимает второе место в Западной конференции.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 января 2022
Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде
Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 января 2022
Леброн Джеймс набрал 43 очка. Результаты новогодних матчей НБА
Леброн Джеймс набрал 43 очка. Результаты новогодних матчей НБА