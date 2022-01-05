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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 06:54

Результаты матчей НБА

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Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 110:123

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" разгромил "Сан-Антонио 125:104.

Кливленд Кавальерз - Мемфис Гризлиз 106:110

Торонто Рэпторз - Сан-Антонио Сперз 125:104

Фред Ванвлит набрал 33 очка и сделал 7 передач.

Нью-Йорк Никс - Индиана Пейсерз 104:94


Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 110:123

"Финикс" занимает второе место в Западной конференции.

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