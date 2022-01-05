Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками
Первая ракетка мира Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой, сообщает ВВС.
Сильнейший теннисист мира прибыл в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии.
Он получил медицинское исключение для участия в турнире. Однако, виза была оформлена без учета этого факта. Для не привитых оформляется отдельная виза с учетом медицинского исключения.
Ранее власти Австралии и штата, в котором пройдет Открытый чемпионат Австралии заявляли, что не привитые теннисисты не смогут принять в нем участие.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи