Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками

Первая ракетка мира Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой, сообщает ВВС.

Сильнейший теннисист мира прибыл в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Он получил медицинское исключение для участия в турнире. Однако, виза была оформлена без учета этого факта. Для не привитых оформляется отдельная виза с учетом медицинского исключения.

Ранее власти Австралии и штата, в котором пройдет Открытый чемпионат Австралии заявляли, что не привитые теннисисты не смогут принять в нем участие.