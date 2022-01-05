Команда "Удинезе" ушла на карантин
Официальный твиттер клуба "Удинезе" сообщает, что основная команда отправлена на карантин до 9 января.
Решение принято в связи с значительным числом заболевших.
Клуб направил просьбу перенести матчи чемпионата Италии с "Фиорентиной" и "Аталантой".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
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