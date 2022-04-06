Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином

В ОАЭ проходит чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов. В соревнованиях кадетов-рапиристов израильтянин Эйтан Лембергер занял 18-е место.

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