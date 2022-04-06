Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
В ОАЭ проходит чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов. В соревнованиях кадетов-рапиристов израильтянин Эйтан Лембергер занял 18-е место.
Кувейтец Хусейн Нассар отказался выйти на поединок с израильтянином.
Израильтянин Эйтан Рохкинд занял 47-е место, Адам Элиаз - 57-е.
Бронзовые медали в соревнованиях кадетов-рапиристов завоевали Эндрю Чен (США) и Маттео Якомони (Италия).
Финал состоится позже сегодня вечером.
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