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NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 18:25

Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином

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Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином

В ОАЭ проходит чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов. В соревнованиях кадетов-рапиристов израильтянин Эйтан Лембергер занял 18-е место.

Кувейтец Хусейн Нассар отказался выйти на поединок с израильтянином.

Израильтянин Эйтан Рохкинд занял 47-е место, Адам Элиаз - 57-е.

Бронзовые медали в соревнованиях кадетов-рапиристов завоевали Эндрю Чен (США) и Маттео Якомони (Италия).


Финал состоится позже сегодня вечером.

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