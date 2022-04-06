Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 18:04

Спортивная гимнастика. Четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Спортивная гимнастика. Четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира

Успешно выступив на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике, четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира.

Чемпионат пройдет осенью в Ливерпуле.

Путевки на чемпионат мира завоевали Артем Долгопят, Андрей Медведев, Александр Мякинин и Офир Нетцер.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 апреля 2022
Спортивная гимнастика. Победителем Кубка мира в упражнениях на перекладине стал израильтянин Александр Мякинин
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 апреля 2022
Спортивная гимнастика. Этап кубка мира в Баку. Победил украинец. Израильтяне завоевали серебро и бронзу
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 апреля 2022
Артем Долгопят стал победителем Кубка Мира в вольных упражнениях
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал золотую медаль в Баку

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:25 Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
18:04 Спортивная гимнастика. Четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира
17:35 Умер известный фигурист, олимпийский призер
11:32 Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф
11:00 Министр спорта Польши призвал исключить россиян из всех международных спортивных федераций
10:41 Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со
10:24 Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Сборная Израиля заняла четвертое место
09:53 Умер известный футболист, призер чемпионата мира
09:22 Хоккей. Израильский арбитр обслуживает матчи чемпионата мира
08:54 Определились все неудачники регулярного сезона НБА
Загрузка...