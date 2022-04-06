Спортивная гимнастика. Четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира
Успешно выступив на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике, четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира.
Чемпионат пройдет осенью в Ливерпуле.
Путевки на чемпионат мира завоевали Артем Долгопят, Андрей Медведев, Александр Мякинин и Офир Нетцер.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 апреля 2022
Спортивная гимнастика. Победителем Кубка мира в упражнениях на перекладине стал израильтянин Александр Мякинин
Спортивная гимнастика. Победителем Кубка мира в упражнениях на перекладине стал израильтянин Александр Мякинин
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 апреля 2022
Спортивная гимнастика. Этап кубка мира в Баку. Победил украинец. Израильтяне завоевали серебро и бронзу
Спортивная гимнастика. Этап кубка мира в Баку. Победил украинец. Израильтяне завоевали серебро и бронзу
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 апреля 2022
Артем Долгопят стал победителем Кубка Мира в вольных упражнениях
Артем Долгопят стал победителем Кубка Мира в вольных упражнениях
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал золотую медаль в Баку
Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал золотую медаль в Баку