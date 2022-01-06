Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
Власти Австралии не впустили сильнейшего теннисиста мира Новака Джоковича в страну. Он ожидает решения, находясь в отеле The Park.
В этой гостинице временно проживают лица, просящие в Австралии убежища.
Новак Джокович подал иск против решения не впускать его в страну. По данным австралийских СМИ, иск будет рассмотрен сегодня.
Сербский теннисист прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии. Он оформил медицинское исключение для участия в турнире, но его представители неправильно оформили визу - неверно оформлен пункт о вакцинации, из-за чего власти отказали спортсмену во въезде в Австралию.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками
Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи