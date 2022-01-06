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NEWSru.co.il :: Спорт6 января 2022 г., 07:43

Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск

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Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск

Власти Австралии не впустили сильнейшего теннисиста мира Новака Джоковича в страну. Он ожидает решения, находясь в отеле The Park.

В этой гостинице временно проживают лица, просящие в Австралии убежища.

Новак Джокович подал иск против решения не впускать его в страну. По данным австралийских СМИ, иск будет рассмотрен сегодня.

Сербский теннисист прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии. Он оформил медицинское исключение для участия в турнире, но его представители неправильно оформили визу - неверно оформлен пункт о вакцинации, из-за чего власти отказали спортсмену во въезде в Австралию.


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