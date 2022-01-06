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NEWSru.co.il :: Спорт6 января 2022 г., 10:57

Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича

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Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича

Федеральный суд Австралии разрешил Новаку Джоковичу остаться в стране до 10 января, сообщают международные новостные агентства.

Сможет ли сильнейший теннисист мира принять участие в Открытом чемпионате Австралии, пока не ясно.

Новак Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии. Он получил медицинское исключение, так как две комиссии решили, что ему противопоказана вакцинация.

Власти дали разрешение прибыть в Австралию, но пограничная служба не пропустила знаменитого теннисиста. Сотрудники его команды допустили ошибку, выбрав не тот тип визы. На этом основании виза сербского теннисиста была аннулирована. Он подал иск.


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