Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича
Федеральный суд Австралии разрешил Новаку Джоковичу остаться в стране до 10 января, сообщают международные новостные агентства.
Сможет ли сильнейший теннисист мира принять участие в Открытом чемпионате Австралии, пока не ясно.
Новак Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии. Он получил медицинское исключение, так как две комиссии решили, что ему противопоказана вакцинация.
Власти дали разрешение прибыть в Австралию, но пограничная служба не пропустила знаменитого теннисиста. Сотрудники его команды допустили ошибку, выбрав не тот тип визы. На этом основании виза сербского теннисиста была аннулирована. Он подал иск.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 06 января 2022
Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками
Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи