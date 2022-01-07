Умер известный советский футболист и тренер
5 января на 85-м году жизни умер известный советский футболист и тренер Виктор Лукашенко, сообщает официальный сайт клуба "Крылья Советов" (Самара).
Он выступал в обороне клубов "Динамо" (Киев), "Арсенал" (Киев), СКВО (Свердловск), "Металлург" (Запорожье), "Локомотив" (Винница).
Виктор Лукашенко тренировал команды "Металлург" (Запорожье), "Спартак" (Ивано-Франковск), "Авангард" (Ровно), "Кристалл" (Херсон), "Днепр" (Днепропетровск), "Днепр" (Черкассы), "Крылья Советов" (Куйбышев), "Динамо" (Махачкала), "Арсенал" (Тула), "Металлург" (Магнитогорск), "Рубин" (Казань), "Торпедо" (Миасс), "Виктор" (Запорожье).
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