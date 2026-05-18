Мир

"Кан": ВМС Израиля остановили около 30 судов и задержали около 250 участников "Флотилии Сумуда"

Акции протеста
Средиземное море
ЦАХАЛ
время публикации: 18 мая 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 19:30
"Кан": ВМС Израиля остановили около 30 судов и задержали около 250 участников "Флотилии Сумуда"
AP Photo/Murat Kocabas

ВМС ЦАХАЛа продолжают осуществлять перехват судов, участвующих в прорыве морской блокады сектора Газы. Корреспондент новостной службы "Кан" Итай Блюменталь передал, что до настоящего момента остановлены около 30 из 57 судов, участвующих во "Флотилии Сумуда". Задержаны около 250 активистов. По крайней мере часть из них будет доставлена в порт Ашдода на израильском судне.

Во "флотилии", вышедшей из турецкого Мармариса, на прошлой неделе участвуют более 500 активистов из 45 стран.

До начала операции МИД Израиля призывал участников акции изменить курс и вернуться в Турцию.

Организаторы "флотилии Сумуда" угрожают подать на Израиль в суд "за нарушение морского права и пиратство".

Прошлый перехват судов "флотилии Сумуда" был осуществлен ЦАХАЛом 30 апреля. Тогда ЦАХАЛ остановил более 20 судов "флотилии Сумуда", следовавшей в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов. В заявлении израильского МИДа говорилось о "флотилии презервативов", поскольку на борту одного из перехваченных судов в аптечке нашли средства контрацепции и наркотики. Судя по сообщению израильского МИДа, были перехвачены не все суда флотилии. Ранее сообщалось, что осуществляется перехват 58 судов, на борту которых находятся 404 активиста.

Это была вторая попытка "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре 2025 года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется ХАМАСом и является "политической провокацией", а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают.

"Флотилия Сумуда" сообщила о неопознанных военных катерах рядом со своими судами