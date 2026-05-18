Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан еще один подозреваемый в покушении на жизнь главы совета Джадейды-Макр

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 18 мая 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 20:13
Yossi Zamir/Flash90

Полиция сообщила о задержании 18-летнего жителя Джадейды-Макр по подозрению в покушении на жизнь главы местного совета Джадейды-Макр 56-летнего Сохиля Мальхама и его заместителя Абеда Абеда. Это второй подозреваемый по этому делу.

Ранее был задержан 25-летний мужчина. Суд по просьбе полиции продлил срок его ареста до 20 мая.

Напомним, покушение было совершено в ночь на понедельник, когда преступники открыли огонь по находившимся возле своей машины главе местного совета и его заместителю. Мальхам получил тяжелые ранения, его помощник получил ранения средней степени тяжести.

