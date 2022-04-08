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NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 19:05

Чемпионат мира по фехтованию. Результаты израильтян

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Чемпионат мира по фехтованию. Результаты израильтян

В Дубае проходит кадетский и юниорский чемпионат мира по фехтованию. Приводим результаты израильтян.

Сабля. Юниоры Юноши

Чемпион 16-летний Колин Хизкок (Германия).

Давид Фрумгарц занял 23-е место,

Сабля. Юниоры Девушки


Чемпионка 17-летняя американка Магда Скарбонкевич.

Сабля. Кадеты юноши.

Чемпион - 15-летний Зухриддин Кодиров (Узбекистан).

Сабля. Кадеты девушка

Чемпионка 17-летняя американка Магда Скарбонкевич.

16-летняя израильтянка Елизавета Швец заняла 82-е место.

Рапира. Юниоры юноши

Чемпион - 18-летний японец Казуки Имура.

Ори Финстербуш занял 63-е место

Рапира. Юниоры девушки

Чемпионка - 19-летняя американка Лорен Скраггс.

19-летняя израильтянка Лиор Друк заняла 25-е место. 17-летняя Шира Сухер - 90-е.

Рапира. Кадеты юноши

Чемпион - 17-летний Тит Нам чень (Гонконг).

14-летний израильтянин Эйтан Лембергер занял 18-е место. 16-летний Эйтан Рохкинд - 47-е. 17-летний Адам Элиас - 57-е.


Шпага. Юниоры юноши

Чемпион - 19-летний Зомбор Кештели (Венгрия).

18-летний израильтянин Йонатан Коэн занял 13-е место. 16-летний Алон Сарид - 14-е. 18-летний Дов Бер Виленский - 23-е. 18-летний Йонатан Ламбри-Мессика - 60-е.

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