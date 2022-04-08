Чемпионат мира по фехтованию. Результаты израильтян
В Дубае проходит кадетский и юниорский чемпионат мира по фехтованию. Приводим результаты израильтян.
Сабля. Юниоры Юноши
Чемпион 16-летний Колин Хизкок (Германия).
Давид Фрумгарц занял 23-е место,
Сабля. Юниоры Девушки
Чемпионка 17-летняя американка Магда Скарбонкевич.
Сабля. Кадеты юноши.
Чемпион - 15-летний Зухриддин Кодиров (Узбекистан).
Сабля. Кадеты девушка
Чемпионка 17-летняя американка Магда Скарбонкевич.
16-летняя израильтянка Елизавета Швец заняла 82-е место.
Рапира. Юниоры юноши
Чемпион - 18-летний японец Казуки Имура.
Ори Финстербуш занял 63-е место
Рапира. Юниоры девушки
Чемпионка - 19-летняя американка Лорен Скраггс.
19-летняя израильтянка Лиор Друк заняла 25-е место. 17-летняя Шира Сухер - 90-е.
Рапира. Кадеты юноши
Чемпион - 17-летний Тит Нам чень (Гонконг).
14-летний израильтянин Эйтан Лембергер занял 18-е место. 16-летний Эйтан Рохкинд - 47-е. 17-летний Адам Элиас - 57-е.
Шпага. Юниоры юноши
Чемпион - 19-летний Зомбор Кештели (Венгрия).
18-летний израильтянин Йонатан Коэн занял 13-е место. 16-летний Алон Сарид - 14-е. 18-летний Дов Бер Виленский - 23-е. 18-летний Йонатан Ламбри-Мессика - 60-е.
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