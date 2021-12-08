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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 09:51

Рейтинг ФИБА. Лидируют американцы. Сборная Израиля на 42-м месте

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Рейтинг ФИБА. Лидируют американцы. Сборная Израиля на 42-м месте

ФИБА опубликовал рейтинг баскетбольных сборных по состоянию на 7 декабря 2021 года. В первой тройке изменений нет США, Испания, Австралия.

В первой десятке одно изменение - литовцы оттеснили итальянцев на девятое место.

Россияне остались на 14-м месте, украинцы - на 32-м.

Израильтяне поднялись на одну строчку - 42-е место.


Наибольшего прогресса достигла сборная Кабо Верде, поднявшаяся с сотого места на 74-е.

Сборная Гуама опустилась с 77-го места на 88-е.

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