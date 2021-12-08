Рейтинг ФИБА. Лидируют американцы. Сборная Израиля на 42-м месте
ФИБА опубликовал рейтинг баскетбольных сборных по состоянию на 7 декабря 2021 года. В первой тройке изменений нет США, Испания, Австралия.
В первой десятке одно изменение - литовцы оттеснили итальянцев на девятое место.
Россияне остались на 14-м месте, украинцы - на 32-м.
Израильтяне поднялись на одну строчку - 42-е место.
Наибольшего прогресса достигла сборная Кабо Верде, поднявшаяся с сотого места на 74-е.
Сборная Гуама опустилась с 77-го места на 88-е.
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