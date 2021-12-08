Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 00:02

"Шахтер" не смог обыграть "Шериф". "Реал" обыграл "Интер"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Шахтер" не смог обыграть "Шериф". "Реал" обыграл "Интер"

Завершился групповой этап Лиги чемпионов в четырех группах. Донецкий "Шахтер" не смог обыграть "Шериф" 1:1. "Реал" победил "Интер" 2:0.

Милан (Италия) - Ливерпуль (Англия) 1:2

Порту (Португалия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:3

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 5:0

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 4:2


Реал (Мадрид, Испания) - Интер (Милан, Италия) 2:0

Шахтер (Донецк, Украина) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 1:1

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 декабря 2021
Месси и Мбаппе забили по два гола. "Лейпциг" отправился в Лигу Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 декабря 2021
Малиновский забил. "Аталанта" победила "Наполи"
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 декабря 2021
"Атлетико" проиграл островитянам. "Реал" победил басков
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 декабря 2021
ПСЖ не смог обыграть "Ланс". "Марсель" проиграл "Бресту"
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:42 От рака умерла участница олимпиады в Рио-де-Жанейро
08:39 Шутаут Блэквуда. Возвращение "Вегаса". Результаты матчей
08:15 Дени Авдия набрал 10 очков в Детройте. Результаты матчей
07:15 "Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы. Итоги группового турнира
06:37 Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу
00:01 "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" проиграло
21:50 "Зенит" сыграл вничью с "Челси"
20:48 Умер известный советский спортсмен, рекордсмен мира
17:19 Шахматы. Чемпионат мира по блицу и рапиду отменен
16:58 Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Десятая партия завершилась вничью
Загрузка...