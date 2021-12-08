"Шахтер" не смог обыграть "Шериф". "Реал" обыграл "Интер"
Завершился групповой этап Лиги чемпионов в четырех группах. Донецкий "Шахтер" не смог обыграть "Шериф" 1:1. "Реал" победил "Интер" 2:0.
Милан (Италия) - Ливерпуль (Англия) 1:2
Порту (Португалия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:3
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 5:0
Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 4:2
Реал (Мадрид, Испания) - Интер (Милан, Италия) 2:0
Шахтер (Донецк, Украина) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 1:1
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