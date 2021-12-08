Лига чемпионов. Определились участники плэй-офф
Завершился групповой этап в четырех группах Лиги чемпионов. В плэй-офф вышли "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуль", "Атлетико" (Мадрид), "Аякс", "Спортинг" (Лиссабон), "Реал" (Мадрид), "Интер" (Милан).
В плэй-офф Лиги Европы вышли "Лейпциг", "Порту", "Боруссия" (Дортмунд), "Шериф".
Вылетели из еврокубков "Брюгге", "Милан", "Бешикташ" и донецкий "Шахтер".
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