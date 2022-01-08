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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 12:04

"Апоэль" (Беэр-Шева) согласовал условия контракта с португальским полузащитником

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"Апоэль" (Беэр-Шева) согласовал условия контракта с португальским полузащитником

"Апоэль" (Беэр-Шева) согласовал контракт с португальским полузащитником Андре Мартиншем, сообщаетSport5 . Контракт рассчитан на полтора сезона.

Футболист прилетит в Израиль в начале следующей недели для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Андре Мартинш ранее выступал за "Спортинг" (Лиссабон), "Белененсеш", "Олимпиакос" и варшавскую "Легию".


В 2013 году он сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Португалии.

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