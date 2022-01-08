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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 17:54

Чемпионат Израиля. Тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы

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Чемпионат Израиля. Тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Апоэль" в гостях обыграл одноклубников из Хайфы 2:0.

"Красные" играли в полуэкспериментальном составе. По разным причинам отсутствовали многие игроки основного состава. В этот раз в основе тель-авивской команды нашлось место для игроков из молодежки.

Голы забили Офек Битон и Шай Элиас.


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