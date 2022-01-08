Чемпионат Израиля. Тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы
В стартовом матче 17-го тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Апоэль" в гостях обыграл одноклубников из Хайфы 2:0.
"Красные" играли в полуэкспериментальном составе. По разным причинам отсутствовали многие игроки основного состава. В этот раз в основе тель-авивской команды нашлось место для игроков из молодежки.
Голы забили Офек Битон и Шай Элиас.
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