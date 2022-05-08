"Арсенал" оторвался от "Тоттенхэма". Миколенко забил. "Эвертон" выбрался из зоны вылета

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Лидс" 2:1. "Вест Хэм" в гостях разгромил "Норвич" 4:0.

Арсенал (Лондон) - Лидс 2:1

"Арсенал" оторвался от "Тоттенхэма" на 4 очка.

В первые 10 минут матча два мяча забил Нкетия.

Лестер - Эвертон (Ливерпуль) 1:2

"Ириски" выбрались из зоны вылета.

На шестой минуте Виталий Миколенко нанес удар слета с линии штрафной 0:1.

На 11-йминуте два защитника гостей помешали друг другу. Патсон Дака вышел один на один 1:1.

На 30-й минуте после подачи углового Ришарлисон пробил головой. Вратарь мяч отразил. Мэйсон Холгейт добил мяч в сетку 1:2.

Норвич - Вест Хэм (Лондон) 0:4