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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 17:41

Хоккей. Матч детских российских команд завершился массовой дракой

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Хоккей. Матч детских российских команд завершился массовой дракой

Игра хоккейного чемпионата Приволжского федерального округа для хоккеистов 2009 года рождения завершилась массовой дракой.

"Волгарь" (Тольятти) победил 4:1 "Комету" (Самара).

В конце матча произошла массовая драка, сообщает "Спорт-Экспресс".

Видео драки опубликовано вYouTube.


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