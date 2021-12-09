Хоккей. Матч детских российских команд завершился массовой дракой
Игра хоккейного чемпионата Приволжского федерального округа для хоккеистов 2009 года рождения завершилась массовой дракой.
"Волгарь" (Тольятти) победил 4:1 "Комету" (Самара).
В конце матча произошла массовая драка, сообщает "Спорт-Экспресс".
Видео драки опубликовано вYouTube.
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