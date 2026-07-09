Каролина Мухова вышла в финал Уимблдона

Первой финалисткой Уимблдона стала чешка Каролина Мухова, одолевшая американку Коко Гофф 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

Полуфинал продолжался 158 минут.

Соперницы встречались восьмой раз. Мухова победила второй раз.

Она второй раз сыграет в финале турнира "Большого шлема".

В 2023 году Каролина проиграла в финале Открытого чемпионата Франции.