Каролина Мухова вышла в финал Уимблдона
время публикации: 09 июля 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 18:26
Первой финалисткой Уимблдона стала чешка Каролина Мухова, одолевшая американку Коко Гофф 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).
Полуфинал продолжался 158 минут.
Соперницы встречались восьмой раз. Мухова победила второй раз.
Она второй раз сыграет в финале турнира "Большого шлема".
В 2023 году Каролина проиграла в финале Открытого чемпионата Франции.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2026