Спорт

Чемпионат мира по легкой атлетике. Швейцарец установил мировой рекорд в семиборье

Легкая атлетика
Рекорды мира
время публикации: 22 марта 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 10:19
AP Photo/Matthias Schrader

В Торуни, Польша, продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Швейцарец Симон Эхаммер установил мировой рекорд в семиборье - 6670 очков.

Он побил мировой рекорд, который американец Эштон Итон установил в 2012 году - 6645 очков.

Второе и третье места заняли американцы Хит Болдуин (6337) и Кайл Гарланд (6245).

