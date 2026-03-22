Чемпионат мира по легкой атлетике. Швейцарец установил мировой рекорд в семиборье

В Торуни, Польша, продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Швейцарец Симон Эхаммер установил мировой рекорд в семиборье - 6670 очков.

Он побил мировой рекорд, который американец Эштон Итон установил в 2012 году - 6645 очков.

Второе и третье места заняли американцы Хит Болдуин (6337) и Кайл Гарланд (6245).