Чемпионат мира по легкой атлетике. Швейцарец установил мировой рекорд в семиборье
время публикации: 22 марта 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 10:19
В Торуни, Польша, продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.
Швейцарец Симон Эхаммер установил мировой рекорд в семиборье - 6670 очков.
Он побил мировой рекорд, который американец Эштон Итон установил в 2012 году - 6645 очков.
Второе и третье места заняли американцы Хит Болдуин (6337) и Кайл Гарланд (6245).
Ссылки по теме
