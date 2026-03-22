Легкая атлетика. Арман Дюплантис и Ярослава Магучих стали победителями чемпионата мира в помещении

В Торуне, Польша, проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Сборная Израиля в нем не участвует.

В медальном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая три золотых медали.

На втором месте американцы (2 + 5 + 3).

На третьем украинцы, завоевавшие две золотые и одну серебряную медали в прыжках в высоту.

Швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом) завоевал золотую медаль, установив рекорд турниров - 6.25 метра.

На втором месте грек Эммануил Каралис (6.05), на третьем - австралиец Кертис Маршалл (6.00).

Чемпионом в прыжках в высоту стал украинец Олег Дорощук - 2.30 метра Серебряную медаль завоевал мексиканец Эрик Портильо, взявший ту же высоту.

В прыжках в высоту победила украинка Ярослава Магучих (2.01 метра). Серебряные медали завоевали три спортсменки с результатом 1.99 метра: Ангелина Топич (Сербия), Юлия Левченко (Украина) и Никола Олислейджерс (Австралия).