10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 ноября 2025
10 ноября 2025
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

время публикации: 10 ноября 2025 г., 02:38 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 05:42
Умер Лотни (Ленни) Уилкенс, легендарный тренер НБА
AP Photo/Lindsey Wasson

Бывший игрок и тренер НБА Ленни Уилкенс скончался на 89-м году жизни. Он был двукратным членом Зала славы баскетбола (как игрок и как тренер) и лауреатом списка 15 величайших тренеров в истории НБА (2022).

В качестве тренера Уилкенс привел Seattle SuperSonics к титулу чемпионов НБА-1979, а всего одержал 1332 победы в регулярных сезонах – это один из лучших показателей в истории лиги.

Спорт
