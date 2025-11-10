Умер Лотни (Ленни) Уилкенс, легендарный тренер НБА

Бывший игрок и тренер НБА Ленни Уилкенс скончался на 89-м году жизни. Он был двукратным членом Зала славы баскетбола (как игрок и как тренер) и лауреатом списка 15 величайших тренеров в истории НБА (2022).

В качестве тренера Уилкенс привел Seattle SuperSonics к титулу чемпионов НБА-1979, а всего одержал 1332 победы в регулярных сезонах – это один из лучших показателей в истории лиги.