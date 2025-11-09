НХЛ. Жестокий разгром "Эдмнтона". Историческая победа "акул"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" разгромил "Эдмонтон" 9:1.

Эдмонтон Ойлерз - Колорадо Эвеланщ 1:9

Это самое крупное домашнее поражение в истории "Ойлерз".

4 (2 + 2) набрал Нейтан Маккиннон. Патрик келли, Кайл Макар и Джек Друри забили по 2 гола.

Еврейский защитник "Колорадо" Джейк Уолман отыграл 15 минут. Показатель -3.

Защитник "Эдмонтона" Матиас Экхольм сыграл 900-й матч в НХЛ.

Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз 3:1

"Акулы" победили "Флориду" впервые с декабря 2017 года.

19-летний Маклин Селебрини забил десятый гол в сезоне.

Ванкувер Кэнакс - Коламбус Блю Джекетс 4:3

"Коламбус" вел в счете 2:1. На 55-й минуте была ничья 3:3.

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал голевую передачу.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 10 минут 33 секунды. Показатель 0.

Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 3:4 (овертайм)

После двух периодов гости вели в счете 3:1.

Победный гол на 65-й минуте забил Джейкоб Труба. Это его третий гол в овертайме.

Голкипер "Анахайма" Петр Мразек провел 400-й матч в НХЛ. В этом сезоне он выиграл все три матча.