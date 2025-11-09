НХЛ. Жестокий разгром "Эдмнтона". Историческая победа "акул"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" разгромил "Эдмонтон" 9:1.
Эдмонтон Ойлерз - Колорадо Эвеланщ 1:9
Это самое крупное домашнее поражение в истории "Ойлерз".
4 (2 + 2) набрал Нейтан Маккиннон. Патрик келли, Кайл Макар и Джек Друри забили по 2 гола.
Еврейский защитник "Колорадо" Джейк Уолман отыграл 15 минут. Показатель -3.
Защитник "Эдмонтона" Матиас Экхольм сыграл 900-й матч в НХЛ.
Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз 3:1
"Акулы" победили "Флориду" впервые с декабря 2017 года.
19-летний Маклин Селебрини забил десятый гол в сезоне.
Ванкувер Кэнакс - Коламбус Блю Джекетс 4:3
"Коламбус" вел в счете 2:1. На 55-й минуте была ничья 3:3.
Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал голевую передачу.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 10 минут 33 секунды. Показатель 0.
Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 3:4 (овертайм)
После двух периодов гости вели в счете 3:1.
Победный гол на 65-й минуте забил Джейкоб Труба. Это его третий гол в овертайме.
Голкипер "Анахайма" Петр Мразек провел 400-й матч в НХЛ. В этом сезоне он выиграл все три матча.