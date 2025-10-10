НХЛ. Достижения Густавссона и Маккиннона. Хет-трик Коннора

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Нешвилл Прэдейчез - Коламбус Блю Джекетс 2:1

Финский голкипер "хищников" Юусе Сарос совершил 37 сэйвов.

Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд 0:5

Филип Густавссон отразил 26 бросков и совершил 12-й шутаут в НХЛ. Он стал первым вратарем "Миннесоты", который сделал шутауты в двух стартовых матчах сезона (впервые в 2023 году).

Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:5

На 50-й минуте счет был 1:5.

В оставшееся время "Виннипег" дважды отличился в меньшинстве.

Три шайбы забросил Кайл Коннор (Джетс). Он забил в восьмом матче открытия сезона подряд.

Колорадо Эвеланш - Юта Маммот 2:1

Нейтан Маккиннон забил победный гол на 43-й минуте. Это его 70-я победная шайба - второе место в истории клуба после Джо Сакика (86 победных голов за Квебек Нордикс).