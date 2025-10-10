НХЛ. Гол Адама Фокса. Достижение Патрика Кейна
время публикации: 10 октября 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 13:23
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Бостон Брюинз - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)
Победный гол на 63-й минуте забил Фрейзер Минтен, проводящий второй матч в НХЛ.
Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 0:4
Первая победа Майка Саливана как тренера "Рейнджерс".
Игорь Шестеркин совершил 37 сэйвов и 22-й шутаут в НХЛ.
Еврейский защитник Адам Фокс поразил пустые ворота, забив первый гол в сезоне.
Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенз 1:5
На 11-й минуте в счете вели хозяева. Патрик Кейн (Детройт) сделал голевую передачу и набрал 852 очка в матчах НХЛ, догнав Бобби Кларка - 26-е место.
Чешский голкипер "Канадиенз" Якуб Добеш совершил 30 сэйвов.
Ссылки по теме