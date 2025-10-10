НХЛ. Гол Адама Фокса. Достижение Патрика Кейна

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Бостон Брюинз - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)

Победный гол на 63-й минуте забил Фрейзер Минтен, проводящий второй матч в НХЛ.

Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 0:4

Первая победа Майка Саливана как тренера "Рейнджерс".

Игорь Шестеркин совершил 37 сэйвов и 22-й шутаут в НХЛ.

Еврейский защитник Адам Фокс поразил пустые ворота, забив первый гол в сезоне.

Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенз 1:5

На 11-й минуте в счете вели хозяева. Патрик Кейн (Детройт) сделал голевую передачу и набрал 852 очка в матчах НХЛ, догнав Бобби Кларка - 26-е место.

Чешский голкипер "Канадиенз" Якуб Добеш совершил 30 сэйвов.