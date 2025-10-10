x
10 октября 2025
|
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 октября 2025
|
10 октября 2025
|
последняя новость: 14:21
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. Гол Адама Фокса. Достижение Патрика Кейна

Хоккей
НХЛ
время публикации: 10 октября 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 13:23
НХЛ. Гол Адама Фокса. Достижение Патрика Кейна
AP Photo/Paul Sancya

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Бостон Брюинз - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)

Победный гол на 63-й минуте забил Фрейзер Минтен, проводящий второй матч в НХЛ.

Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 0:4

Первая победа Майка Саливана как тренера "Рейнджерс".

Игорь Шестеркин совершил 37 сэйвов и 22-й шутаут в НХЛ.

Еврейский защитник Адам Фокс поразил пустые ворота, забив первый гол в сезоне.

Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенз 1:5

На 11-й минуте в счете вели хозяева. Патрик Кейн (Детройт) сделал голевую передачу и набрал 852 очка в матчах НХЛ, догнав Бобби Кларка - 26-е место.

Чешский голкипер "Канадиенз" Якуб Добеш совершил 30 сэйвов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

НХЛ. Еврейский защитник Джейк Уолман подписал семилетний контракт с "Эдмонтоном"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Достижения Пастрнака и Драйзайтля. Мощное "возвращение" "Калгари". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Национальный состав игроков НХЛ. Больше всего канадцев. Украинцев и израильтян нет
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Начался сезон в НХЛ. Рекорд Маккиннона. Результаты матчей