НХЛ, Достижение Кросби. Брунике вошел в историю. Три ассиста братьев Хьюз не спасли "Дэвилз"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Флорида Пантерз - Филадельфия Флайерз 2:1

Бред Маршанд забил победный гол на 43-й минуте.

Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Айлендерз 4:3

После двух периодов ничья 3:3. Победный гол на 55-й минуте забил Мартин Бразо (1 июля перешел из Миннесота Уайлд). Он стал третьим игроком "Питтсбурга" забившим в первых двух матчах за команду.

Сидни Кросби сделал 1063-ю голевую передачу. Он настиг Стива Айзермана- девятое место в списке ассистентов НХЛ.

Харрисон Брунике (Питтсбург) сал первым уроженцем ЮАР, забившим гол в матче НХЛ.

Тампа-Бей Лайтнинг - Оттава Сенаторз 4:5

"Тампа" вела в счете 2:0 и 3:1.

Брейди Ткачук (Оттава) сделал 3 результативные передачи.

Каролина Харрикейнз - Нью-Джерси Дэвилз 6:3

На 58-й минуте была ничья 3:3.

Хозяева забросили три шайбы за 2 минуты 30 секунд.

Сет Джарвис (Каролина) забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе победную.

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз вернулся в состав после травмы, которую он получил в марте, и операции, и сделал голевую передачу. Его брат Люк Хьюз сделал две голевые передачи.

Защитник "Нью-Джерси" Бретт Пеше провел 700-й матч в лиге. 9 сезонов он играл за "Каролину".